55 ألف عملية بحث على الإنترنت عن "مملكة الغجر" في النصف الأول من رمضان

تصدر مسلسل «مملكة الغجر» بطولة فيفي عبده وحورية فرغلي، مؤشرات البحث على غوغل، مع عدد آخر من المسلسلات منها «ولد الغلابة» للفنان أحمد السقا و«زلزال» للفنان محمد رمضان، وذلك مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر رمضان 2019، حيث جرى مستخدمو مواقع البحث عبر الانترنت وجوجل ما يقرب من 55 ألف عملية بحث عن حلقات ومشاهد مسلسل «مملكة الغجر»، وبذلك يتصدر العمل مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية.

وقال محلل البرمجيات د.ناجي أحمد، إن هذا العام شهد ظاهرة متابعة الدراما على مواقع الديجيتال أكثر من الأعوام السابقة ويأتي مسلسل «مملكة الغجر» في مقدمة المسلسلات المصرية المتابعة كحلقة كاملة، ولكن الملاحظ أن هناك بحث عن مشهد معين لنجم معين، كما في مسلسلات محمد رمضان وأحمد السقا، موضحًا أنه خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر رمضان كان «مملكة الغجر» تريند وفي "التوب 10" 4 مرات على التوالي وهو مالم يحققه مسلسل آخر.

يذكر أن، مسلسل «مملكة الغجر» بطولة فيفي عبده، وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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