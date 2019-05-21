طلعت زكريا يُطالب مُحبّي محمد نجم بالدعاء له بالشفاء

يبدو أن النجم الكبير محمد نجم يعاني من تدهور في حالته الصحية بشكل مفاجئ، وهو ما أكده الفنان طلعت زكريا من خلال طلبه من الجمهور أن يدعو لنجم بالشفاء.

وكتب طلعت زكريا من خلال حسابه على "فيسبوك": "ادعو معي بالشفاء للنجم الكبير محمد نجم".

ولم يوضح طلعت زكريا على وجه التحديد ما يعاني منه محمد نجم، وما إذا كان في أحد المستشفيات أم يوجد في منزله حاليا، ومدى التعب الذي ألم به، في حين كانت أغلب التعليقات من الجمهور وهو يدعو للنجم محمد نجم بالشفاء العاجل.

يذكر أن محمد نجم اكتسب شهرته وشعبيته من الأعمال المسرحية التي قدمها، بخلاف المسلسلات التي شارك بها ولعب بطولتها، وكان آخر أعماله المسرحية مسرحية "مطلوب غبي فورا".

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