روزالين البيه تُؤكّد على تحمّسها بعد عرض "قابيل" في رمضان

أعربت الفنانة روزالين البيه عن حماسها بعد عرض مسلسلها "قابيل" ضمن موسم رمضان الجاري، مشيرة إلى أنها اعتادت منذ صغرها متابعة الأعمال الجديدة دائما في رمضان مع والدتها ووالدها.

وكشفت عن خوفها من أول أدوارها في التلفزيون المصري بطولة جماعية، وبخاصة أن كل من يمثلون معها في المسلسل تحترمهم وتحب أعمالهم جدا، قائلة "لكن في نفس الوقت هذا الخوف دائما جيد في الشغل، فأنا أشعر أن من أعمل معهم من الممثلين ومن خلف الكاميرا أيضًا يحسنون من مستواي، لأني لا أريد أن أتسبب لهم في إفساد عملهم".

ورفضت روزالين كشف هوية "سارة" الشخصية التي تجسدها ضمن الأحداث، كي لا تحرق الأحداث، مشيرة "لكن سارة شخصية أحبها للغاية، وبنيتها مع المخرج كريم الشناوي، ومع الكتّاب طبعًا، ومع محمد ممدوح. وسنكتشف معًا أبعاد هذه الشخصية"، وفقا لبيان.

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وتابعت: "لست خائفة من كون البطولة تعتمد على النجوم الشباب، وأنا لا أفكر في نقطة نجم تقليدي أو نوع العمل. لكنى أفكر في الشخصية التي سألعبها؛ من هي، وهل ستحسن من شغلي كممثلة؟ وأنا أحب الأعمال الصعبة، وأفكر سأعمل مع من، وبالعكس أنا أؤيد أي عمل يشجع على ظهور أبطال شباب، أو يظهر موهوبين أو كُتَّاب لا نعرفهم؛ لأني أشعر أن هذا يساعد على نمو العمل في مجالي السينما والتليفزيون".

وتمنت روزالين أن تقدر على العمل مع مخرجين مثل كريم الشناوي طوال حياتها، فهو مخرج متمكن، وأيضًا هو مخرج يحب الممثلين ويفهم كيف يحسن من أدائهم، مضيفة "كل يوم أكتشف شيئا جديدا معه، وإن شاء الله سنعمل مع بعض مرة أخرى"، وعن أصعب مشهد لها في المسلسل قالت "كان أول مشهد صورته، حيث كنتُ لسه مرتبكة، ولستُ متأكدة إن كنتُ قد ذاكرت الشخصية بشكل كافٍ، وهل تكونت بداخلي بشكل معقول. لكن الحمد لله حتى المشاهد التي من الممكن أن تكون صعبة عندما أقرأها على الورق، لكن عندما تُنفذ على أرض الواقع، تكون من أجمل التجارب التي مررتُ بها".

وكشفت روزالين أنها كانت في البداية قلقة من العمل في مسلسلات رمضان، حيث لم يكن الأمر على بالها، حتى عندما رجعت إلى مصر لم تكن تبحث عن العمل في المسلسلات وركزت على المسرح والأفلام، متابعة "لكن الحقيقة سعيت لتجسيد الدور أولا بسبب كريم، فقد كنتُ أنا وكريم نبحث منذ فترة عن عمل نشترك فيه معا، وسأظل أشكره على ثقته في طول حياتي".

وأضافت: "كما أن الدور جعلني أعمل مع محمد ممدوح، في أول عمل لي في التلفزيون المصري، وهو من أكثر الممثلين الذين أحب أعمالهم في مصر؛ فلم يكن من الممكن أن أرفض هذا العمل. كما أن الشخصية نفسها شخصية ليست تقليدية، وكريم من البداية كان يقول لي أننا سنبني هذه الشخصية معًا، وسنكتشف أبعادها مع بعض، وهذا أغراني بالمحاولة".

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