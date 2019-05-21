ناهد السباعي تكشف حقيقة خلافها مع رانيا شوقي

كشفت ناهد السباعي حقيقة الخلاف مع خالتها النجمة رانيا فريد شوقي، قائلة: "بالفعل كان هناك شجار بين والدتي وخالتي النجمة رانيا فريد شوقي وأنا كنت قليلة الأدب جدا ضد رانيا.. فأنا مع والدتي في أي حاجة فأنا مريضة بأمي".

وحلّت السباعي، الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس".

وأكدت "السباعي" أنها ندمانة لما قامت بفعله ضد "رانيا" قائلة: "قمت بالاعتذار لها بعد الخلاف، كما قدمت اعتذارا لها خلال البرنامج، وتمنت ألا يكون هناك خلاف بينهما.

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"شيخ الحارة"، هو برنامج حواري تستضيف "وهبة" من خلاله عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.

كانت أولى حلقات البرنامج حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استضافت فيها الراقصة دينا، وأحمد آدم، وآيتن عامر، وأحمد سعد، وإبراهيم سعيد، والمحامي سمير صبري، ورانيا يوسف، وسمية الخشاب، وجورج قرداحي، وإلهام شاهين.

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