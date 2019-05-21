صبا مبارك تغرد عن الرومانسية في الدراما السينما: "دعوة للتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" عدة تغريدات، تحدثت فيها عن الأعمال الرومانسية في السينما والدراما.

وكتبت صبا: "مشكلة إن نعمل مسلسلات على الموضة، اللي بدو يستمر للمستقبل بدو ما يخاف يجرب، وبدو يلحق قناعاته، الأعمال التجارية ممكن تكون حلوة، بس ما رح تفتح عيوننا على الأشياء البسيطة الموجودة في الحياة لأنها مش بالحياة، مكانها بالقصور والأحلام اللي بتروج للحب تبع روايات عبير".

وأضافت صبا في تغريدة ثانية: "أنا مش ضد هالشي أبدًا، بس إحنا مسئولين أمام أنفسنا وعائلاتنا نشوف أشياء تانية، ومسئوليتنا كصناع في المسلسلات والأفلام إنو نجرب نكون في أكثر من نوع، مرة بمكياج ومرة بدون، مرة بالقصر ومرة بمخيم أو بيت عادي، كلو طبعًا ضمن الترفيه والفن".

وتابعت: "الفكرة مشان ما حدا يفهم كلامي غلط، قصص الحب شي كتير حلو ومؤثر، من أول صناعة السينما والشعر للروايات وغيرها، بس لازم يكون في شي شوي أكتر، شوي أعمق، شوي أبعد عن ماركات الأواعي، وستايل الشعر، مع كل الحب والاحترام، هاي دعوة للتنوع، عنا نحنا العاملين بصناعة السينما والتلفزيون، وللجمهور يعطي فرصة لأنواع مختلفة من الأعمال". ​

