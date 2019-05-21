محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، أثناء توجهها إلى دبي. وأوضح الفيديو ظهور الفنانة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي على متن الرحلة نفسها، وقالت وفاء في الفيديو: "معايا محشي للإفطار، وبوسي أحضرت كنافة للتحلية". وتشارك وفاء في دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري وأحمد بدير وإدوارد وجمال عبدالناصر وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني وإسلام جمال، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد نادر جلال.

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كانت هذه تفاصيل خبر أثناء توجهها لدبي مع وفاء عامر.. بوسي شلبي: "هنفطر محشي في الطيارة" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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