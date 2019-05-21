نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، إن الفنان الكوميدي محمد نجم أصيب في الساعات الأولى بجلطة دماغية.

وأضافت عنبر لـ"الخليج 365" أن الفنان يرقد في إحدى مستشفيات الدقي، ويخضع للعلاج داخل العناية المركزة، طالبة من الجمهور الدعاء له، موضحة أن وفد من نقابة المهن السينمائية توجه للمستشفى فور إبلاغهم بالخبر.​