محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة نرمين الفقي عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تعلق بها على شائعة تعرضها لحادث سير. وكتبت نرمين: "حسبي الله ونعم الوكيل في الناس المريضة، إشاعة سخيفة من ناس مريضة". ونفت الفنانة رانيا محمود ياسين، الخبر عبر صحفتها الرسمية في موقع "فيس بوك"، تعرض نرمين الفقي لأي حادث. يذكر أن آخر أعمال الفقي الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، الذي أعادها بعد غياب عن الدراما منذ آخر أعمالها مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في مسلسل "جبل الحلال"، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2014.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من نرمين الفقي على تعرضها لحادث سير: "ناس مريضة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.