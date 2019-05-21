عمرو عرفة لجماهير الأهلي والزمالك: "يا خسارة الود اللي راح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، صورة لأيقونة الزمالك محمد حسن حلمي والمايسترو صالح سليم أسطورة النادي الأهلي. وكتب عرفة: "يا خسارة الود اللي راح.. بس عندي أمل يرجع.. يا رب يرجع". يُذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة مسلسل "لمعي القط" الذي عرض في شهر رمضان 2017، من بطولة محمد عادل إمام، ولقاء الخميسي، وعمر مصطفى متولي.​

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