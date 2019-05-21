رامي جمال لبطل فيلم علاء الدين: "فخور بيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على برومو فيلم "Aladdin" بطولة الفنان المصري مينا مسعود.

وكتب رامي جمال لمينا مسعود: "فخور بيك يا أخي العزيز".

وسيطرح فيلم "علاء الدين" في السينمات حول العالم، ابتداءً من 22 مايو الجاري، ويُعرض في السعودية يوم 24 مايو الجاري، ويُعرض في مصر يوم 22 مايو.

Advertisements

ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل الأمريكي، ويل سميث، في دور "جني" مصباح " علاء الدين، الذي يحقق له أمنياته بالثراء ووقوعه في حب "الأميرة ياسمين"، وهو من إخراج البريطاني جاي ريتشي.

إعلان الفيلم