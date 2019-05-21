الحلفاوي عن التعصب الكروي: "فيه خلل في التركيبة الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على ما وصفه بحالة السباب المنتشرة بين جماهير كرة القدم لمشاهير اللعبة في مصر بسبب اختلافات الانتماءات الكروية.

وكتب الحلفاوي المعروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي: "فكرة إن حد يكره حد ويعاديه ويشتمه لمجرد إنه بيشجع نادي تاني.. مش قادر استوعبها لحد دلوقت. أكيد فيه خلل في التركيبة الشخصية، يعني ممكن الحكاية توصل للحد ده بسبب خلافات عقائدية.. سياسية.. فكرية.. مالية.. عاطفية.. لكن عشان كورة؟!.. ماهو لو مافيش فرق تنافس مش هيبقى فيه كورة أصلا".

يُذكر أن أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مشاركته في مسلسل "أمر واقع" مع الفنان كريم فهمي وأحمد وفيق، من إخراج محمد أسامة.