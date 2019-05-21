رسالة من "أبو جبل" على تويتر.. والبزاوي يرد على شعبان: "كل واحد يبعد عن التاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان مصطفى شعبان، رسالة للفنان محمود البزاوي بسبب دوره في مسلسل "أبو جبل".

وقال شعبان عبر حسابه علي "تويتر": "حياتك كلها حفر يا وجيه"، ونشر صورة لمحادثة تجمعه بالبزاوي يقول خلالها "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها وأنت يا وجيه حياتك مليانه حفر حفرت لناس كتير أوي"، بينما كان رد "البزاوي" في المحادثة "انت جاي تكدني وتشمت فيا".

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ورد "البزاوي" في تدوينه له عبر "تويتر" عما نشره مصطفي شعبان، قائلاً: "طب خد الشركة تاني مش عايزها وكل واحد يبعد عن التاني يا حسن وكفي الله المؤمنين شر القتال".

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، وعائشة بن أحمد، ونجلاء بدر، ومحمد دياب، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.