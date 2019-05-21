شاهد : أداء احتفالية قوميز الشهيرة في مشهد زوجي في شباب البومب

ظهرت حركة لاعب فريق الهلال “قوميز” الشهيرة في حلقة اليوم في مسلسل “شباب البومب 8” حيث قامت الممثلة دانة السالم بتمثيل الحركة في مشهد يجمعها مع الفنان ماجد مطرب عندما رفض أن يجلب لها أي هدية فقامت بعمل حركة قوميز الشهيرة لتخويفه وهي حركة الأسد التي اعتمدها اللاعب قوميز خلال احتفاله عند تحقيق الأهداف على طريقة الأسود.

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