خطأ جديد يظهر في الحلقة الأخيرة من “Game of thrones”.. والكاتب يعتذر !

أثارت أخطاء طاقم عمل الموسم الثامن مسلسل “Game of thrones”، سخرية المتابعين، والتي كان آخرها الصورة الترويجية الخادعة التي خدعت بها “HBO” متابعي المسلسل بظهور يد “جيمي لانيستر” كاملة ليعود خطأ جديد سيظهر في الحلقة الأخيرة حيث اعتذر الكاتب العالمي ديفيد بينيوف، كاتب الحلقة الثامنة والأخيرة من مسلسل “صراع العروش”، للجمهور مسبقًا عن خطأ آخر سوف يلاحظ في الحلقة الأخيرة، حيث يلاحظ المشاهدون إضاءة هاتف شخصية جون سنو من أسفل ملابسه، بالإضافة إلى سماع صوت نغمة الهاتف، وهي نفس موسيقى الإنترو لمسلسل “‎صراع العروش”، ‏وفقًا لما ذكره موقع “Clickhole”.

ومن المعروف أنه في الموسم الأخير من المسلسل، تحل أخيرًا المعركة التي طال انتظارها بين (دينيريس تاريجريان)، و(جون سنو) و(سيرسي لانيستر) في سبيل بسط النفوذ الكامل على ممالك ويستروس السبعة، ومعركة ثلاثتهم مع الخطر الذي يهدد ويستروس بأكملها “السائرون البيض” ومن المنتظر أن تطرح “HBO” فيلما وثائقيا يحكي كواليس تصوير أحداث المواسم الثمانية من المسلسل في 26 مايو المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجوم إميليا كلارك وكيت هارينجتون وبيتر دينكليدج ومايسي ويليامز وصوفي تيرنر ومارك ريسمان ولينا هيدي وأيان جلين ووجاك جليسون وشين بين وجو برادلي وذا ماونتن وغيرهم