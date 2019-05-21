“السدحان” يوجه رسائل للمتعصبين: الفن ليس الهلال والنصر لنكون مع أحدهما

وجه الفنان عبدالله السرحان عددا من الرسائل لبعض مغردي “تويتر” على اختلاف إنتمائاتهم وعقولهم وأفكارهم وأخلاقهم خاصة للمتعصبين منهم داعيا إلى تشجيع العمل الجميل في كل المهن ومنها الرياضة والفن قائلا: “رسالة لبعض مغردي تويتر أصحاب العقول الهشة وللشرفاء والعقلاء منهم الفن والإبداع هو كتلة واحدة قُدِمت من طرف أو من طرف أخر يبقى فن وإبداع بالإمكانات المتاحة الفن ليس الهلال والنصر او الاتحاد والأهلي لنكون مع أحدهما الفن للجميع يجب قبول الجيد منه بدون تحديد مصدره أو التحيز له”.

وأضاف: “لايمكن أن نتحيز لمحمد عبده متناسين إبداعات طلال أو العكس أو عبدالحليم ووردة وغيرهم من فناني الإبداع والعطاء الأخلاق والأدب من صفات وشيم المؤمنين الإساءة وقلة الأدب يجب أن نتجنبها عن كل المجتهدين إذا أردنا أن نقدم فن راقي لكن للأسف ماحولك أحد للتذكير ترى حنا حديثي عهد بالفن “.