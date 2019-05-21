نجم “ستار أكاديمي” ينعي والده بكلمات مؤثرة تدمي القلوب

أحيا الفنان الكويتي بشار الشطي ذكرى الأربعين لوالده الراحل، وشارك متابعيه على تطبيق إنستغرام بصورة لوالده من مرحلة الشباب وترك له رسالة طويلة مليئة بالأسى والوجع وكتب نجم “ستار أكاديمي” في موسمه الاول: “بالأمس مضى على رحيلك أربعون يوما يا أبي ولازلت لا أتقبل الفراق والرحيل ولا كففت عن البكاء.. أربعون يوما يا أبي و طيفك يمثل أمامي كل صباح ومساء.. أربعون يوما وأنت في القلب و الذاكرة والوجدان و المهجة”.

وأضاف: “لا أنسى حديثك ولا وصاياك ولو عاد الزمان بنا لقضيت العمر خادما تحت قديمك.. ولكنه ديدن الأيام تقصي وتفرق و لا تجمع و تقرب.. و إن الموت الذي أخذك بغتة لو علم بما لك في القلوب ما أخذك.. والأقدار التي فرقتنا بالأمس عسى أن تجمعنا غدا في الجنة.. رحمك الله يا أطيب الناس وأوفاهم”.