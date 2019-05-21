مشهد وفاة حمزة العيلي في "قمر هادي" يبكي الجمهور

شهدت الحلقة 14 من مسلسل "قمر هادي" للفنان هاني سلامة، تطورات مجموعة من الأحداث المثيرة للريبة ، حيثُ توفي "مروان أبو المكارم" الشخصية التي يجسدها الفنان حمزة العيلي وهو ساجدا في أحدى بيوت الله وكان سكرانا ثملا، وذلك بعدما أقنعه عارف " محمد عزمي" بالكف عن ارتشاف النبيذ والذهاب للمسجد للصلاة , وعندما حاول احد من المصلين منعه، ساعده أمام المسجد على

الدخول وطلب التوبة من الله.

يحمل المشهد الذي لمس مشاعر الجهور وتأثروا به، رسائل عدة أهمها أن باب الله مفتوح للتوبة في أي زمان ومكان، فهو ليس مشهدا فانتازيا من وحي خيال المؤلف، فهي نماذج من لحم ودم مستوحاه من الواقع، وهذا ما يحرص عليه المخرج رءوف عبد العزيز الذي يسعي

دائما لتقديم العديد من النماذج والمواقف الحياتية حتى يتخذها المشاهد عبرة وعظة له. ويذكرهم بان رحمة الله واسعة.

وساعد على خروج المشهد بهذا الشكل الذي ادمي قلوب المشاهدين من شدة تأثرهم به، الموهبة الفنية التي يتمتع بها الفنان حمزة العيلي ، بدايةً من إيماءاته وتعبيرات وجه، وقدرته على مزج عدة انفعالات في مشهد واحد.

يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي عمل فيها الفنان حمزة العيلي مع المخرج رءوف عبد العزيز، فقد سبق وتعاونا في مسلسل "طاقة نور".

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