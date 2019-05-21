كريم محمود عبدالعزيز يحترف الغناء الشعبي في "شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ١٧ من مسلسل شقة فيصل، بذهاب ميزو للشاعر الذي تعرفه الصحفية شيماء، ويدرب ميزو على الأشعار التي سيغنيها، وبالفعل ينتهي ميزو من كلمات الأغاني ويتبقى تسجيلها بالإستوديو.

يذهب ميزو ليسجل الأغاني، ويدفع كل ما يمتلكه من أموال، وسيتم رفع الأغاني على اليوتيوب، ويبدو أن ميزو سينجح تلك المرة ويصل لأولى أهدافه الفنية.

يعلم رئيس زغللة الكبير، وهو في سجنه أن هناك إمرأة تعمل في بيع الهيروين تلقب بالملكة ومكتسحة السوق بمفردها، وأنها تبع زغللة وهنا يطلب من زميل له أن يبحث عن المصدر الذي جلب منه زغللة الممنوعات.