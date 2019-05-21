حرصت الفنانة إسعاد يونس علي طمأنة جمهور الفنانة سهير البابلي بعد مرورها بوعكة صحية نُقلت علي إثرها إلي المستشفي، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشرت إسعاد عبر حسابها صورة قديمه جمعتها بسهير البابلي، وعلقت عليها: "بكيزة



يذكر أن خبر مرض الفنانة سهير البابلي انتشر بعدما نشر المخرج عمر زهران، مجموعة صور لها أثناء تواجدها بالمستشفي، واكتفي بالدعاء لها دون الكشف عن حالتها الصحية. هانم بتطمنكوا عليها.. هي حلوة الحمدلله".يذكر أن خبر مرض الفنانة سهير البابلي انتشر بعدما نشر المخرج عمر زهران، مجموعة صور لها أثناء تواجدها بالمستشفي، واكتفي بالدعاء لها دون الكشف عن حالتها الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إسعاد يونس لجمهورها : "بكيزه هانم بتطمنكوا عليها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.