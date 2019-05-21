فيديو.. أحمد صلاح حسني يكشف عن البرومو الرسمي لفيلم "الممر"

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن البرومو الرسمي لفيلم "الممر"، وأعلن عن طرحه بدور العرض في موسم عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ويدور الفيلم في فترة حرب الإستنزاف، حيث يتناول أحداثها و دور قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية

بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.يذكر أن فيلم "الممر"، بطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، أمير كرارة، أحمد صلاح حسني، تأليف وإخراج شريف عرفه.