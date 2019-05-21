كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح حسين: "نجلاء فتحي أكثر ممثلة حبيتها في الجيل القديم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان سامح حسين: "أكثر ممثلة كنت أحبها من الجيل القديم الفنانة نجلاء فتحي".

وأضاف في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعرض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "زوجتي وسام حامد، حديثة العهد بالأفلام العربي، ولما تعرفت عليها كنت أصور فيلم (اللص والكتاب)".

وتابع: "وزوجتي مكنتش تحب الأغاني العربي، وجرجرتها لتسمع الأغاني القديمة مثل أم كلثوم وشادية وعبد الحليم حافظ".