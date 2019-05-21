لاول مرة شقيقة عامر خان على الشاشة الكبيرة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ينتمي النجم الهندي الكبير عامر خان، لعائلة فنية كبيرة تمتد جذورها لأكثر من جيل، كان والده طاهر حسين وعمه ناصر حسين من أشهر المخرجين في السينما الهندية.

تقارير بدأت تؤكد تقوم أن شقيقته نهات خان، تستعد لظهورها الأول على الشاشة الكبيرة في فيلم “ساند كي آانخ” ، الذي يقوم ببطولته كل من تابسي بانو Taapsee Pannu و بهومي دانديكار Bhumi Pednekar، وسيعرض على الشاشات يوم 25 أكتوبر.

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وقال مصدر: “هناك العديد من الأدوار التي تعد جزءًا لا يتجزأ من مخطط الفيلم، منها شخصية نهات خان، سيكون هذا هو الظهور الأول لها في الأفلام، وعلى الرغم من عدم خبرتها، عندما قابلها أحد المنتجين واقترح اسمها ، عرف الفريق بأكمله أنها الأنسب للقيام بهذا الدور “.

وفي السياق، بدأ عامر تصوير فيلمه Lal Singh Chaddha، وهو طبعة جديدة من أفلام هوليوود الشهير “فورست جامب: الذي عُرض عام 1994،الفيلم من تأليف أتول كولكارني وإخراج أدفايت تشاندان.