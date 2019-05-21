انسحاب مُخرج فيلم أكشاي كومار laxmmi bomb بعد شعوره بالإهانة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وبعد ساعات قليلة من إطلاق النجم الهندي الكبير أكشاي كومار بوستر فيلمه الجديد Laxmi Bomb في يوم السبت 18 مايو، أعلن مخرج العمل ذاته راجاف لوارنيس Raghav Lawrence عن انسحابه من إخراج العمل.

جاء إعلان رجاف عن عن انسحابه من الفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات تويتر، ويبدو من هذه التغريدة أن رجاف لم يكن راضيًا عن القرارات الأخيرة التي اتخذت بشأن لفيلم.

وقد زعم أيضًا أن البوستر الأول للفيلم قد تم إصداره دون الرجوع إليه، وقد أبلغه أحد متابعيه بأنه قد تم إصدار بوستر Laxmi Bomb، وكتب “أيها الأصدقاء الأعزاء والأحباء، في هذا العالم، أكثر من الثروة والشهرة، الجزء الأكثر أهمية في شخصية الشخص هو احترامه لذاته، لهذا السبب قررت الانسحاب من هذا المشروع”.

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وأضاف: لا أريد أن أذكر السبب لأن هناك عدة أسباب، ولكن قال إن أحد هذه الأسباب هو أن ملصق الفيلم الأول الذي تم عرضه السبت قد تم إصداره دون علمه وحتى دون مناقشة أي شيء معه، وإنه عرف بهذا عن طريق شخص ثالث، إنه لأمر مؤلم أن يعرف المخرج عن إصدار بفيلمه من الآخرين.

فيلم Laxmi Bomb بطولة أكشاي كومار وكيارا ادفاني، وهو نسخة جديدة للفيلم التاميلي كانشانشي، الذي أخرجه راجاف كذلك.

تدور قصة الفيلم حول شخص يقترب من روح المتحولين جنسيًا، حيث يبرز البوستر الأول لقنبلة هذا الجانب. بدأ تصوير الفيلم في الأسبوع الأخير من أبريل، وسيتم إصداره في 5 يونيو من العام المقبل.