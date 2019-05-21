صور.. ديانا بينتي ترفرف بأجمل إطلالاتها في مهرجان «كان السينمائي» 2019

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تستكشف ديانا بينتي، ممثلة بوليوود، إلهام الموضة خلال حضورها مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين. في اليوم الثالث، حيث شوهدت في فستان مشكل بالأزهار من بلومارين، وحذاء أسود يصل إلى الفخذ، وشعرها على شكل ذيل حصان كلاسيكي.

في وقت سابق من اليوم، فاجأت ديانا متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في ثوب أسود لسيليا كريثاريوتي، وهي تحمل قطعة على الكتف الأيمن.

في اليوم الثاني، أصبحت ديانا جاهزة لتخطف الأنظار في ثوب مستوحى من الساتان الأبيض والذهبي من تصميم المصمم الهندي أميت أجاروال، ما أبرز مظهرها أكثر هو حزام خصرها الذي أعطى الساري الهندي المتواضع شكلًا عالميًا.

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وخلال تواجدها في حفلة تشوبارد في اليوم الأول، اختارت ديانا فستان ميني من “سيليا كريثاريوتي” بالترتر الذهبي، حيث تركت الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا انطباعًا رائعًا، وحذاء ذهبي شفاف.

وقبل مهرجان كان، نشرت أيضًا على Instagram اطلالة آخرى، ارتدت فيه فستانًا مكسيًا مفتوح من الأعلى بحزام شانيل الذهبي القديم، وحذاء أسود.

على جبهة العمل، شوهدت ديانا آخر مرة في Parmanu وفيلم Happy Bhag Jayegi، حيث لعبت دور فتاة بنجابية أمام النجمين أبهاي ديول وجيمي شيرجيل.