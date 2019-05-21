صور.. التنورة القصيرة جداً تضع الهندية راكول بريت سينج في موقف مُحرج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرضت الممثلة الهندية راكول بريت سينج Rakul Preet Singh لانتقادات قوية، وتصدرت العناوين الرئيسية ن بسبب الضجة التي أثارها فستانها «القصير جدا» في مناسبة عامة أخيرة يتعلق بالترويج لفيلمها الجديد De De Pyaar De.

وذكرت مواقع فنية مختلفة أن المتابعين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عابوا على الممثلة الجريئة المشاركة بأحد الأحداث العامة، مرتدية فستان قصير جدا، مما ادى إلى ارتفاع صيحات الاستهجان بقاعة المبنى.

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وبمجرد ظهور صور راكول Rakul بالحدث الترويجي للفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ مستخدمو الإنترنت في إعطائها دروس حول وضع الجلوس. في الصور، ترتدي راكول قميصًا أبيض، وتنورة وردية مع سترة.

في أثناء المقابلة، جلست وتضع ساق على أخرى، فكشفت فخذيها وهذا لم ينسجم بشكل جيد مع الناس على الإنترنت، القليل من المعجبين لم يكونوا راضين عن ملابسها.

قام الممثل “أجاي ديفجان” بنشر أول بوستر دعائي من فيلمه المنتظر بقوة De De Pyar De على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وقد تم إطلاق الفيلم في صالات السينما الهندية يوم 17 مايو، ويشارك أجاي في بطولة هذا الفيلم الكوميدي النجمة “تابو” و”راكول بريت سينغ”، والفيلم من تأليف “لوف رانجان”وإخراج”أكيف على”.