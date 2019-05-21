صور.. بريانكا شوبرا تلتقي هينا خان وهوما قريشي وديانا بينتي في مهرجان كان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

استضافت رئيسة تحرير مجلة “فانيتي فير” راديكا جونز بالتعاون مع العلامة التجارية العالمية Chopard “تشوبارد” حفل عشاء كبير في فندق دو كاب - ايدن روك Hôtel du Cap-Eden-Roc التاريخي في جنوب فرنسا، على هامش مهرجان كان السينمائي الحالي.

شملت قائمة الضيوف بعض أصحاب الأسماء الكبيرة في هوليوود مثل كوينتين تارانتينو، باميلا أندرسون، روبرت باتينسون، كلو سيفيني، مايلز تيلر، ليفيف شريبر، أندي ماكدويل، وجيسي إيزنبرغ وغيرهم.

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ولكن، ما جذب أقصى اهتمام وسائل الإعلام كان وجود ممثلة بوليوود والأيقونة العالمية بريانكا شوبرا وزوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس، حيث احتفل الزوجان بالممثلات الهنديات بالحفل، هوما قريشي، ديانا بينتي، وهينا خان، ولسوء الحظ، غادرت ديبيكا بادوكون إلى مومباي في نفس الليلة.

شاركت الممثلة هوما قريشي صورة وراء الكواليس من الحفلة التالية، نشرت هوما على على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، “النساء القويات يدعمن بعضهن البعض، النساء الحقيقيات يدعمن بعضهن البعض. شكرًا لك priyankachopra و@ nickjonas jiju على قضاء ليلتنا حول Desi Girl Power”.

من خلال المشاركة في تفاصيل الليلة، أفادت Vanity Fair أن “المحتفلين بقوا في دو كاب حتى الساعات الأولى ن فجر اليوم الجديد، للتمتع بأمطار وهواء الريفييرا غير المعقول.