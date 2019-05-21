كيندال جينر تتحدث عن إحتمالية زواجها من لاعب كرة سلة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيندال جينر، عن بعض من جوانب حياتها العاطفية، وفتحت قلبها وتكلمت بصدق عن علاقتها مع صديقها بن سيمونز، في محاولة منها للإجابة عن الاسئلة التي لطالما حيرت معجبيها، أبرزها لماذا لم يتزوجا حتى الآن.

ووفقا لموقع إنستايل: قالت كيندال جينر عن مسألة زواجها من لاعب الكرة الأسترالي بن سيمونز: بالتأكيد سيحدث الزواج يومًا ما، لكننا لم نحدده بعد، لذا لا أجزم بأنه بات وشيكًا، أعلم أن هذا السؤال يشغل بال الكثيرين وأخواتي أيضًا، وأشكر لكم جميعا هذا الاهتمام.

وأضافت النجمة العالمية البالغة من العمر 23 عاما: أحب أن اتمتع بالخصوصية وأن تكون لي اسراري الخاصة، فهي شيء مقدس بالنسبة لي، وعلاقتي بأصدقائي اعتبرها من أسراري الخاصة، ولا أحب أن تكون على المشاع، لما تخلفه هذه التصريحات من لغط وفوضى”.

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وتابعت كيندال جينر: اراعي كوني عضوة في أكثر عائلتين مشهورتين وهما كارداشيان وجينر، وأقدر جيدًا كيف تؤثر مثل هذه الأشياء عليهما، لكنها حياتي في النهاية، ولن أسمح لأحد بالخوض في تفاصيلها، أو معرفة أشياء تخصني وحدي، كما أعلم بأنني في مقتبل العمر ولا أدري ما مصير تلك العلاقة، ولا أريد أن أعطي للمسألة أهمية زائدة عن الحد، لأنني لا أعلم تحديدًا ماذا سيحدث على المدى الطويل”

واستطردت كيندال قائلة : العلاقة العاطفية تخص اثنين فقط، ما يعني أنها ليست مسألة تجارية تحتاج للبوح بتفاصيلها بشكل مستمر، ولا يحق للناس أن تتدخل وتبدي رأيها في العلاقة، بل وتحاول فرض ذلك الرأي وتصر عليه، فهذه الأراء تجعلني مشوشة، ويفرض علي اختيارات لا أريد التطرق إليها، وهذا أمر غير مقبول.

وأنهت النجمة العالمية حديثها قائلة: لا أحد سيجبرني أن أصل لطريق لا اريد أن أسلكه، واعتقد أنه يتوجب علي أن اختار حياتي بالشكل الذي يناسبني أنا وليس ما يمليه الأخرين، فالمرء يختار طريقه وحده بكامل ارادته.