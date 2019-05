في إحتفالية كبيرة..ألان ديلون يتسلم السعفة الذهبية التقديرية من مهرجان «كان».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

وسط تصفيق حار تسلم النجم الفرنسي الكبير ألان ديلون جائزة السعفة الذهبية التقديرية من مهرجان كان السينمائي الدولي فى دورته الـ72.

وظهرت على المسرح إلى جواره ابنته أنوشكا ديلون، التى حرص على تقبيل كتفها امتنانا لوجودها إلى جاوره، تقديرا لما قدمه لها وللفن بشكل عام.

ألان ديلون البالغ من العمر 83 عاما صاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.

Advertisements

وكان النجم العالمي قد وصل لقصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، لبدء مراسم حفل تكريمه من مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72.

واستقبل ديلون لأخذ الصور التذكارية الخاصة بالحدث لينتقل بعد ذلك للقاعة، وبدء الندوة التي تتناول مسيرته الفنية وتكريمه بالسعفة الذهبية عن مجمل أعماله من مهرجان كان هذا العام.

ومنذ إعلان تكريمه في المهرجان، تزينت الشوارع والمحلات التجارية المجاورة لقصر المهرجانات بالبوستر الدعائي له.