رسميًا.. خطوبة النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون عن خطوبتها رسميا من الممثل كولين جوست.

إعلان سكارليت خطوبتها جاء في الوقت الذي تعيش فيه انتعاشة فنية حيث وقعت عقد فيلم Black Widow، إضافة إلي نجاح فيلم Avengers: Endgame الذي حقق إيرادات حول العالم وصلت إلى 2 مليار و500 مليون دولار فى شباك تذاكر السينما العالمية.

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وعلى جانب أخر، حققت النجمة الأمريكية الشهيرة “سكارليت جوهانسون، بشكل رسمي، رقما قياسيا جديدا في تاريخ السينما الأمريكية، حيث أصبحت الممثلة الأكثر نجاحا وربحا في التاريخ، وذلك بعد الأرباح الكبيرة لفيلمها الأخير عالم مارفل “‎Avengers: Endgame”.

و تدور أحداث الجزء الجديد حول حرب ” Avengers”، مع ” ثانوس” في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ 6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على “ثانوس” لتخليص العالم من شره.

ويأتي الجزء الجديد إستكمالا للجزء الثالث والذي ودارت أحداثه عن مواصلة “Avengers” وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور “ثانوس”، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.