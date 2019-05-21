نيرمين الفقي تخطف الأنظار بالعباءة في سهرة رمضانية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نيرمين الققي جمهوها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نيرمين ظهرت في الصور من عدة مناسبات رمضانية مع نجوم الفن، حيث اختارت لها في واحدة من طلاتها عباءة مختلطة الألوان، وإن غلب عليها اللون الأزرق.

الفنانة المصرية لم تتكلف في وضع الماكياج، واختارت تسريحة شعر عادية، وكان معها في الصور مفيدة شيحة، ورانيا فريد شوقي، وبسمة وهبة وهاني رمزي.

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جمهور نيرمين الفقي عبر عن إعجابه الشديد بطلتها في الصور، وتغزل فيها من خلال كم هائل من التعليقات.

نيرمين أصبحت أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث تنشر صورها باستمرار كما كشفت عن صور لها من فترة الطفولة والمراهقة.

جميلة الدراما حققت نجاحا كبير من خلال مسلسل «أبو العروسة»، والذي تم عرض الجزء الثاني منه منذ شهور، وقدمت دور «عبير».

المسلسل بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، أحمد صيام، ولاء الشريف، محمود حجازي، كارولين عزمي، محمد عادل، وحظى بنسبة مشاهدة عالية فور عرضه، وينتظر الجمهور جزء ثالث منه.