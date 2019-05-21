ناهد السباعي: لست نادمة على مشاهدي الجريئة.. وأرفض العمل مع إيمي سمير غانم

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اكدت الفنانة المصرية ناهد السباعي أن أزمة فستانها العاري في مهرجان بيروت سببت لها الغضب كثيرا، وخاصة أنها لم تتعمد ظهورها بهذا الشكل.

ناهد قالت إن العري لا يميز صاحبة، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر من الصحفيين أن يحذرونها ولا يقومون بتصويرها بهذا الشكل.

الفنانة المصرية تحدثت عن أعمالها السينمائية الجريئة، وقالت إنها ليست نادمة على أي مشهد قدمته، واعتبرت ان فيلميها «حرام الجسد»، و«يوم للستات»، من أهم أعمالها السينمائية.

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ناهد نفت أن تكون تحب ارتداء الملابس العارية، واكدت أن لديها قاعدة لو كان الفستان عاري من أعلى يجب أن يكون مغطى من الأسفل، والعكس.

الفنانة الشابة أكدت أنها لن تشارك في عم لمن بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، مشيرة إلى أن ذلك ليس بسبب أزمة بينهما ولكن لأنها ترفض ذلك، ولا تمانع في مشاركتها بطولة مسلسل مناصفة بينهما.

ناهد أكدت أيضا أنها ترفض العمل مع مخرج وزوجته في عمل فني، حيث لن توافق على الظهور مع المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

الفنانة المصرية تحدثت أيضا عن عقدتها من الرجال والزواج، وقالت إنها لا تهتم بالماديات، ولكنها عندما تتزوج يجب أن يكون دخل زوجها أعلى منها، وهذا ما تعلمته من أسرتها.

ناهد قالت، مع بسمة وهبة في «شيخ الحارة»، إن شقيقها ووالدها سبب عقدتها من الرجال، حيث ان والدها عشق والدتها، كما أنها «دلوعة» رجال العائلة، وصعب أن تقبل بأقل من ذلك.