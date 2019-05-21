الممثلة بسمة تكشف: تعرضت للتحرش وتم اختطافي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية بسمة، عن أصعب المواقف التي تعرضت لها في حياتها، وكذلك اصعب الأدوار التي أدتها.

وقالت خلال لقائها في برنامج “دراما شخصية”، مع المذيعة إيناس سلامة الشواف، ويذاع عبر راديو “إنرجي”: “التعرض للتحرش الجماعي واحد من المواقف الدرامية في حياتي، وخطفي على الدائري ورفع الرشاش في وجهيي وإلقائي من سيارتي على الدائري من مواقف الأكشن”.

وأضافت :” لعبت دور الشرير في موقف وحيد في حياتي بعدها اضايقت من نفسي وصالحت الشخص اللي كنت شريرة في التعامل معاه”.

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وتابعت: ” أحب أن أحظى بمساحة كبيرة في حياة المقربين مني، أما الأقل قرابة فأحب أن أكون مؤثرة في حياتهم دون التواجد الزائد المبالغ فيه”.

يذكر أن برنامج “دراما نفسية” يحاور الفنانين والشخصيات العامة باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتتبع المراحل التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس والتحولات الدرامية في حياتهم ولحظات الأكشن والرعب .

من ناحية أخرى تنتظر بسمة عرض فيلم “رأس السنة” الذي تشارك في بطولته إلى جانب إياد نصار وإنجي المقدم وأحمد مالك وشيرين رضا، من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.