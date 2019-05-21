ابنة سهير البابلي تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أثارت الفنانة المصرية المعتزلة سهير البابلي قلق جمهورها بعدما نشرت لها صور فور نقلها إلى المستشفى لتعرضها لأزمة صحية.

نيفين الناقوري، ابنة سهير، أكدت أن والدتها بصحة جيدة وأنها في المنزل، وليست مصابة بأي أمراض خطيرة كما أشاع البعض.

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ابنة الفنانة المحجبة كشفت أن والدتها منذ أيام تعرضت لبعض الإجهاد، فتم نقلها إلى المستشفى، وتم عمل اللازم لها، وخرجت في اليوم الثاني، لافتة إلى أنها أصبحت بصحة جيدة وتلقي النكات عليهم بالمنزل.

يٌذكر أن المخرج عمر زهران نشر صور لسهير البابلي وهي داخل المستشفى، وظهرت عليها علامات التقدم في السن، مما جعل البعض يتساءل حول طبيعة مرضها.

وسهير البابلي من مواليد 14 فبراير عام 1937 في محافظة دمياط، لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أعمالها مسرحية “ريا وسكينة” مع شادية ، ومسرحية “مدرسة المشاغبين” مع عادل إمام وسعيد صالح، وقد اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، ثم عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل «قلب حبيبة».

وكان آخر أعمالها مسلسل “قانون سوسكا”، والذي عرض في رمضان 2014، وشاركها بطولته الفنان عزت أبو عوف، والفنانة شيرين، والفنانة إنجي أباظة، والفنان رامي غيط، وهو من تأليف ربيع فرج، وإخراج مازن الجبلي.