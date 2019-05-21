شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد نجم بجلطة.. ونقله إلى أحد مستشفيات الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية بجلطة دماغية دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، ويخضع حاليا للعلاج داخل العناية المركزة، وسط تكتم شديد من أسرته.

كان الفنان طلعت زكريا قد طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، دون أن يوضح أى شئ عن مرضه، أو أى تفاصيل أخرى.

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يذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر".