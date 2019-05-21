شكرا لقرائتكم خبر عن بكيزة وزغلول.. إسعاد يونس تزور سهير البابلى بعد خروجها من المستشفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة إسعاد يونس، فيديو لها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو أثناء زيارتها للفنانة سهير البابلى حتى تطمئن جمهورها على صحتها. وبدأت إسعاد يونس بتقبيلها وطلبت منها أن تطمئن جمهورها ومحبيها من خلال الفيديو، وقالى سهير البابلى: "انا كويسة جدا وإن شاء الله هنشتغل قريب أنا وإسعاد حبيبتى، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين ومع بعض دايما يا رب. وداعبتها إسعاد يونس خلال الفيديو "انتى تتخنى وأنا أخس عشان مناظرنا بقيت غريبة"، ملمحة إلى إمكانية دخولهما فى عمل سويا بعد عيد الفطر. Advertisements يذكر أن الفنانة سهير البابلى تعرضت لوعكة صحية بسيطة دخلت على إثرها المستشفى ولكن تحسنت صحتها وغادرت المستشفى وذهبت لمنزلها، وتأتى العلاقة بين إسعاد يونس وسهير البابلى منذ عملهما سويا خلال مسلسل "بكيزة وزغلول" الذى حقق نجاح على مستوى الدراما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكيزة وزغلول.. إسعاد يونس تزور سهير البابلى بعد خروجها من المستشفى.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.