شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت زكريا: ادعوا للنجم محمد نجم بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم الكبير محمد نجم يعانى من تدهور فى حالته الصحية بشكل مفاجئ، وهو ما أكده الفنان طلعت زكريا من خلال طلبه من الجمهور أن يدعو لنجم بالشفاء.

وكتب طلعت زكريا من خلال حسابه على فيس بوك، "ادعوا معى بالشفاء للنجم الكبير محمد نجم"



طلعت زكريا على فيس بوك

ولم يوضح طلعت زكريا على وجه التحديد ما يعانى منه محمد نجم، وما إذا كان فى أحد المستشفيات أم يتواجد فى منزله حاليًا، ومدى التعب الذى ألم به، فى حين كانت أغلب التعليقات من الجمهور وهو يدعو للنجم محمد نجم بالشفاء العاجل.

يذكر أن النجم محمد نجم اكتسب شهرته وشعبيته من الأعمال المسرحية التى قدمها، بخلاف المسلسلات التى شارك بها ولعب بطولتها، وكان آخر أعماله المسرحية مسرحية "مطلوب غبى فورا".