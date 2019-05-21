كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 03:00 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية ناهد السباعي، الإعلامية بسمة وهبة بحديثها حول وفاة أبيها وأخيها في شهرين متلاحقين. وأضافت خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”، أنها ذهبت إلى طبيب نفسي، عقب وفاة والدها وشقيقها في غضون شهرين متتاليين، مشيرة إلى أنها ما زالت تراهما وتجري معهما حوارًا في كثير من الأحيان، عندما تقوم بلعبة “اليوجا”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي: ما زلت أرى أبي وأخي بعد موتهما وأتحدث معهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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