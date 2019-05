شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا تشوبرا تسجل ديو غنائى مع فرحان آختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة الهندية الهوليودية بريانكا تشوبرا جوناس تسجيل أغنية دويتو مع الفنان الهندى فرحان آختار، التى ستطرح ضمن أغانى فيلمهما البوليودى معأ "The sky is pink" أو السماء وردية، لتكون الأغنية جاهزة للطرح على جميع مواقع التواصل الاجتماعى ضمن خطة الترويج للفيلم قبل طرحة فى دور العرض السينمائية الهندية.

وأشارت بريانكا تشوبرا جوناس إلي تحمسها الشديد تجاه غنائها مع الفنان فرحان آختاروتجاه تمثيلها معه في الفيلم، حيث مثلت بريانكا تشوبرا جوناس مع فرحان آختار سابقأ فى الفيلم البوليودى "Dil Dhadhkne Do"، وكانت تجربة رائعة وسحق الايرادات فى شباك التذاكر الهندية، بالاضافة الى انها قالت عن فرحان آختا ربانه فنان متعدد المواهب حيث انه "يمثل، يغنى، يخرج، يؤلف، يلحن" وهى فخورة جدا بالتعاون معه، ولم تذكر بريانكا تشوبرا أو فرحان آختار آية تفاصيل عن اسم الاغنية أوعن الفيلم فيما يتعلق ب "الميزانية، موعد طرحه فى دورالعرض السينمائية الهندية القصة "، بل التزما التكتم التام حنى يكون الفيلم والأغنية بمثابة مفاجأة للجمهور.

يذكر أن الفنانة الهندية الهوليودية عرفت بأفلام بوليودية مثل " Bajirao Mastani ، Fashion ، Dostana ، Krish " ، والممثل الهندى فرحان آختار مثل أفلام شهيرة مثل مثل " Rock On ، Zindgi Na Milengi Dubara ، Dil Dadhkne Do ، Luck By Chance " .