شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 15 لطفي الحراق يسرق خزينة آثار بهلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "هوجان" قيام كريم محمود عبد العزيز "لطفي الحراق" بسرقة خزينة آثار المعلم بهلول "صلاح عبد الله" والهرب مع أسماء أبو اليزيد "نوجة"، زوجته لتصريف الآثار وذلك بعدما رفض أن تصطحب معها شقيقها الصغير كريم الأمر الذى دفعه للذهاب إلى أوس أوس "حورس" ليعيش معه بعدما تركته شقيقته وبعدما ترك الحراق والدته أيضًا فى قبضة بهلول والذى حبسها بالمخزن ليستطيع من خلالها الوصول إلى ابنها لطفى الحراق.

وشهدت الحلقة أيضًا تعرض رياض الخولي "اللباد" للإصابة بعيار ناري علي خلفية خلاف مع أحد المشترين للآثار التى يتاجر فيها بإحدى الدول العربية إلا أن هوجان محمد إمام استطاع أن ينقذه ويذهب به إلى أحد المنازل لتقوم دكتورة بيطرية بإنقاذ حياته واستخراج الرصاصة من صدره.

Advertisements

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرًا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".