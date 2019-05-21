شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عزمي: "قمر هادي" انطلاقة قوية بالنسبة لى فى عالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك الفنان محمد عزمى على الانتهاء من تصوير جميع مشاهدة خلال السياق الدرامى لمسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، والذى يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة ONE.

وأعرب الفنان محمد عزمى عن سعادته الغامرة بأن تكون أولى خطواته الفنية فى عمل كبير ومميز كمسلسل "قمر هادى"، مؤكدًا أن ردود الأفعال التى تلقها عن شخصية "عارف" التى يقدمها خلال أحداث المسلسل فاقت كل توقعاته رغم أنه لأول مرة يقف أمام كاميرا التليفزيون مرجعًا الفضل في ذلك للمخرج رؤوف عبد العزيز.



أثناء تصوير أحد المشاهد



أحد المشاهد

وقال عزمي أنه كان يتمني أن يخوض تجربة التمثيل وكان ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر إلى أن جاءت له على يد النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز والذة تلقي منه اتصال هاتفي يخبره بأنة يريده، أن يشارك فى مسلسل "قمر هادي" موضحًا أن هذه اللحظة كانت من أسعد لحظات التى مرت عليه فى حياته خاصة أن التمثيل كان حلم كبير بالنسبة له وبدأ فى التحقيق بمشاركة فى المسلسل.



الفنان محمد عزمى



أمام هانى سلامة



جانب من أحداث المسلسل

واكد عزمي أن من حسن حظه أن يكون بداية دخوله الوسط الفنى مع نجم كبير ومحترم ومتواضع لأقصي درجة مثل هانى سلامة الذى يسعى دائمًا لمساعدة الجميع.

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جانب من مسلسل قمر هادى



محمد عزمى



محمد عزمي



مشهد من المسلسل

وأوضح عزمي أنه تفاجأ بمساحة الدور الذى يقدمه بالمسلسل خاصة أنها رغم كونها أول تجربة تمثيله بالنسبة له ولكن شخصية "عارف" تعتبر من الشخصيات الأساسية والمؤثر فى العمل بشكل كبير ويعد من الأبطال الأساسيين بالمسلسل وليس دورا مهمشا مشيرًا إلى أنه خلال الأحداث المقبلة سوف تحدث الشخصية تغيرات عديدة فى مسار الحلقات ستمثل صدمة كبيرة للمشاهدين وتجعلهم فى حيرة جديدة حول ما يحدث للشخصيات.

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذى يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونًا سويًا فى مسلسلى "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامى ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلى وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.