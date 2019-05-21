شكرا لقرائتكم خبر عن السودانية "السارة" تغنى فى افتتاح مهرجان نيويورك للجيتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السودانية السارة لشد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى حفل افتتاح مهرجان نيويورك للجيتار، وذلك عبر حفل غنائي ضخم يحضتنه مسرح بروكفيلد بلايس، فى تمام السابعة مساء السبت مطلع يونيو المقبل.

وتضع السارة بصمتها الغنائية بمشاركة فرقتها "النوبة تونز" فى افتتاح فعاليات المهرجان الذى يحتفل هذا العام بذكراه العشرين على بداية رحلته، كما يعيد إحياء ذكرى عازفة الجيتار الأمريكية ممفيس مينى، التى تعد واحدة من أساطير موسيقى البلوز وعازفات الجيتار فى العالم، ورحلت عن عالمنا فى أغسطس عام 73.

وتعتبر السارة رسول التراث السودانى والأفريقى فى ربوع العالم الغربى، انطلقت من محل ميلادها بالخرطوم إلى مقر إقامتها فى أمريكا، حيث تخصصت فى دراسة الموسيقى، وبدأت مشروعها الغنائى الخاص، وأطلقت ألبومها الأول "الجوال" منذ 4 سنوات، وشاركت فى مشروع النيل، الذى جمع موسيقى دول حوض النيل الـ11 فى بروجكت واحد، ومن ثم جسدت شغفها بالمزيكا الشرق أفريقية بمشروع "النوبة تونز"، وحققت مع الفرقة نجاحًا عالميًّا بألبوم "طمى" بعده بسنة، حتى أطلقت ألبوم الفريق الثانى "المنارة" منذ 3 سنوات، وأطلت مؤخرًا بأجدد أغانيها "من أنا".

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