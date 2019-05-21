شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة 3 الحلقة 5 من الحدوتة الثانية دنيا سمير غانم تتفوق على تامر هجرس "بأكلة الأمورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الخامسة من الحدوتة 2 من مسلسل بدل الحدوتة 3، بالبحث عن أكلة الأمورة التى كان قد طلبها مظهر "أحمد رزق" من زيد السكرى "تامر هجرس"، فيجد على فيس بوك لقاء لهفة "دنيا سمير غانم" مع الست أنيسة "شيماء سيف"، وهى تتحدث عن أكلة "الأمورة"، فيتصل بها، ويعرض عليها أن تعرّفه بالست أنيسة، فتعرض عليه أن يقوم بعمل إعلان لها على صفحته، فيوافق ويذهب مع دنيا إلى الست أنيسة، ويتصل بمظهر، ويخبره أنه وجد أكلة الأمورة.

ويجتمع مظهر مع مجموعة من العاملين والمتضررين من زيد السكرى، ويحاول الجميع شراء وصفة الأمورة من أنيسة.

ويذيع على الفيس فيديو يمدح فيه أكلة الأمورة، ويزداد عدد المتابعين على صفحة لهفة ليصل إلى عشرات الآلاف.

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وتشاهد لهفة فتاة صغيرة على أحد برامج التليفزيون، ولديها متابعون، فتذهب لها، وتحاول أن تتصور معها، فتحضر والدة الطفلة، وتنهر لهفة التى تعلمها أن لديها ابنا واسمه بودّى من كامبوديا، وتطلب من مظهر البحث لها عن طفل يقوم بالدور، وتأخذه إلى الطفلة وتعرفه بها فتعزمة الطفلة على عيد ميلادها، ويتقربان ويصبحان صديقين.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.