شكرا لقرائتكم خبر عن ألف ليلة وليلة.. روضة عبد الله تلهب أجواء أولى حفلاتها فى مصر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي بعد سنة، مش قبل سنة دي ليلة حب حلوه بألف ليلة وليلة".. بهذا المقتطف من رائعة كوكب الشرق أم كلثوم خطفت المطربة التونسية روضة عبد الله قلوب جمهورها المصري فى أولى حفلاتها الغنائية الرسمية فى القاهرة، والتى أشعلت خلالها أجواء ليالى رمضان على مسرح دار الأوبرا الصغير.

وأسرت روضة مسامع الحضور فى رحلة إلى ملكوت مشورعها الغنائي الجديد "دانة"، نفحت خلاله فى روح الموروث التونسى بلمسات من الغنتاجات الموسيقية المعاصرة حسب رؤياها الخاصة، مع مزجها بخلطة غنائية من أشهر أعمالها التى تولت خلالها كتابتها وغناها، بداية من "قطايتى" التى حملت اسم مشروعها الموسيقى السابق، وأغنيات "دانه دانه" و"أنادى أنادى"، مع لمحات من التراث التونسى الأصيل، مثل "بين الوديان" و"يا شبابه"، فضلًا عن مفاجأة الحضور بنفحة من نفحات كوكب الشرق.

وتعد هذه الإطلالة أولى زيارات المطربة التونسية إلى مصر، وأعقبت جولتها الفنية فى موسم الربيع، التى استهلتها باختتام مهرجان ليالى قرطاج الموسيقى فى كندا، وأعقبتها بختام مهرجان الإبداع الصحفى الثقافى، وشاركها فى حفلتها المصرية عدد من الموسيقيين التوانسية، وهم مروان سلطانة بعزف البيز جيتار، ويوسف سلطانة بلمسة الإيقاع، مع منى شطورو بعزف العود، وحمد بن صالحة بعزف الناي، بجانب سليم عرجون بعزف البيانو.

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روضة عبد الله من رموز مجال الموسيقى البديلة التونسية، فهى أستاذة تربية موسيقية، خريجة المعهد العالى للموسيقى بتونس، وحاصلة على شهادة الماجستير فى العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية، ويمتد مشوارها الغنائى لأكثر من عقد من السنوات، تألقت بمشروعها الموسيقى المعتمد على تقديم الفلكلور التونسى بشكل أكثر عصرية على طريقتها الخاصة، واستحوذت على جائزة أفضل عرض موسيقى تونسى، خلال فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بموسمه الثالث، وتم اختيارها لافتتاح النسخة الرابعة بمشروعها الجديد "قطايتى"، كما أطلت العام المنصرم بأجدد مشاريعها الغنائية "نحب البلاد" بمشاركة عازف الساكسفون محمد هادى عقربى والموسيقى ياسر جرادى.