شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "حكايتى" لـ ياسمين صبرى يودعون البلاتوه غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى فريق عمل مسلسل "حكايتى" من تصوير أدوارهم غدا الإربعاء، حيث تجمع المشاهد الأخيرة معظم أبطال العمل، حسبما أكد المؤلف محمد عبد المعطى لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى أعرب "عبد المعطى"عن سعادته بردود الفعل الواسعة والإيجابية التي تلقاها حول حكايتى منذ بدء عرض حلقاته، لاسيما أن الأحداث متنوعة ومختلفة ومليئة بمفآجات بعيدة عن أى ملل، لافتاً أن ذلك جعل المشاهدين ينجذبون لمتابعة الحلقات.

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامرشلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.