شاهد: لحظة اقتحام جهيمان الحرم المكي في العاصوف

شهدت الحلقة 15 من مسلسل العاصوف الجزء الثاني واقعة اقتحام الحرم المكي التي حدثت عام 1400 هجري من قبل جهيمان وفرقته وتزامن الحادث مع وجود خالد وأبو يعيش في الحرم المكي لأداء العمرة واستغلت جماعة جهيمان دخول المسلمين في الصلاة وأدخلوا الأسلحة إلى الحرم المكي على النعوش لإيهام المصلين أنها تخص موتى ووقع خالد وأبو يعيش ضمن الرهائن التي اختطفها جهيمان ورجالة في الحرم المكي، فيما يستعد المهدي المنتظر لتلقي المبايعة من المحاصرين في المسجد وفي الوقت ذاته يصل الخبر إلى أم خالد التي تشعر بالقلق على ابنها وتطلب من ولديها محمد ومحسن الذهاب إلى مكة للبحث عن أخيهما.