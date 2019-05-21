باسم ياخور: نسرين طافش فقدت ملامحها بالتجميل.. ويزن السيد “نسْونجي”!

كشف الفنان السوري باسم ياخور عبر إنستغرام عن ضيف حلقته المقبلة من برنامج “أكلناها” وهو الفنان الشاب يزن السيد من خلال فيديو تشويقي نشره على صفحته ومن خلال الفيديو يظهر ياخور وهو يصف مواطنه بـ”النسونجي” كما يوجه له سؤالاً محرجًا عن اسم السيدة التي خان زوجته معها، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قصة خيانة السيد لزوجته وانتشار عدد من الأخبار عنه في المواقع الإخبارية.

في المقابل، تعرض ياخور في حلقة الفنانة اللبنانية أرزة الشدياق التي عُرضت الخميس الماضي لموقف محرج عندما قرر الإجابة عن سؤال وجهته الشدياق له قالت من خلاله: “من هي الفنانة السورية التي تقول لها يكفي عمليات تجميل توقفي”، ليقرر ياخور الإجابة رافضًا تناول الطبق الذي أمامه مُجيبًا: “إنها فنانة جميلة ومميزة إلا أنها بدأت تفقد ملامحها الأصلية بسبب عمليات التجميل لذلك يقول للفنانة نسرين طافش توقفي يكفي”. . .





وعلى صعيد آخر، ما زال برنامج “أكلناها” الذي يقدمه ياخور على قناة لنا الفضائية يحظى بنسبة مشاهدة عالية بالرغم من استمرار عرضه في الموسم الرمضاني والذي تكثر فيه المسلسلات والبرامج الحوارية.