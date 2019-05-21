هل تجسد نادين نجيم قصة حياة الأميرة ديانا ؟

أشارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على حسابها الخاص في “تويتر” إلى أن مسلسل خمسة ونص الذي تشارك في بطولته إلى جانب قصي خولي ومعتصم النهار، يشبه إلى حد ما قصة الراحلة الأميرة ديانا، وجاء ذلك بعد تشبيه الجمهور لما يحدث في المسلسل بما حدث مع الأميرة ديانا قبل وفاتها، وشبهت إحدى متابعات المسلسل الدكتورة بيان بالأميرة الراحلة ديانا، والتي كانت تسمى “ملكة القلوب” بسبب مساعدتها الدائمة للناس، كما أنها تعرضت للخيانة من قبل زوجها الأمير تشارلز لتقع في حب محمد الفايد وتعيش علاقة سرية معه، لترد نادين نجيم وتؤكد أن التشبيه صحيح، وأن صناع العمل أرادو أن يكتشف الجمهور الأمر عينه.

فالدكتورة بيان التي تتمتع بطيبة وإنسانية جعلتها تسعى لفتح مركز طبي مجاني للفقراء، بدأت تشعر بالإهمال من زوجها السياسي غمار الغانم “قصي خولي”، والذي بحسب بعض التسريبات سيخونها بالحلقات المقبلة، هذا وكشف حارسها الشخصي جاد “معتصم النهار” عن عشقه لها بحلقة الأمس؛ ما يشير إلى بداية علاقة حب تجمعها به في الحلقات المقبلة.

ولم تكتف نجيم بتأكيد ما قالته المُتابعة، بل أعادت تغريد عدد من المنشورات التي تربط بين الدكتورة بيان والأميرة الراحلة ديانا، مؤكدة أن العمل يروي قصة حياتها مع بعض التعديلات في التفاصيل وبعد الكشف عن هذا السر، تساءل الجمهور هل ستكون نهاية الدكتورة بيان في المسلسل مثل نهاية الأميرة ديانا؟ وهل يتم تصفيتها مع عشيقها جاد؟