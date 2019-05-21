رمضان خسروه يكشف عن أول كويتي يصل إلى هوليود بفنه.. فماذا قدم؟

شارك المخرج رمضان خسروه جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام” بصورة مجمعة لبعض الملصقات الدعائية لأعماله السينمائية التي قدمها خلال الفترات الماضية، وكشف من خلالها عن أن مصمم هذه الملصقات قد وصل إلى العالمية واستطاع أن يقدم أول ملصق دعائي لفيلم أمريكي بهوليود، ليكون أول كويتي يصل إلى هذا الأمر.

وعلق خسروه على الصورة وقال: “كان أول تصميم له لبوستر فيلم هو لفيلمي حبيب الأرض ثم العتر ثم سرب الحمام الذي طار به من المحلية إلى العالمية ليضع اسمه رسميا كأول كويتي يصمم بوستر فيلم أمريكي في هوليود.. مبروك صديقي العالمي مشاري النجم #نمبر_ون وهذا أكبر دليل على أن العالمية تبدأ من المحلية”.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج رمضان خسروه كان فيلم “ساعة زمان” الذي قام ببطولته طارق العلي، محمد جابر “العيدروسي”، جمال الردهان، محمد الحملي، وهبة الدري، فضلًا عن مشاركة كوكبة أخرى كبيرة من الفنانين وخريجي الفرقة السينمائية الأولى، وهو من فكرة وإخراج رمضان خسروه، سيناريو وحوار كل من محمد عواد الشمري وعلي الفرحان.