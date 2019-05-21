بالفيديو.. محمد إمام ينقذ رياض الخولي من الموت في "هوجان"

تبدأ الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بخروج "نور" نجلة رجل الأعمال "كمال اللباد" من المستشفى ورجعوها للمنزل, وتنفيذ والدة لطفي الحراق لخطتة ووضع المنوم في الطعام لـ "بهلول" بعد أن علم"لطفي" من والدته بأن بهلول يمنعها من دخول غرفة نومه.
تدور أحداث الحلقة حول سفر "هوجان" مع رجل الأعمال "كمال اللباد" لإتمام ثفقة أثار كبيرة في لبنان,
تنتهي الحلقة 15 من "هوجان" بسرقة "لطفي الحراق" لـ "بهلول" و يترك أمه تحت رهن "بهلول" و يهرب مع زوجته "نوجه" من الحارة .
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