الإعلان عن موعد اختتام الموسم الأخير من "قيامة أرطغرل"

بعد تصدره نسب المشاهدات طيلة السنوات والمواسم الماضية، أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل التاريخي التركي "قيامة أرطغرل"، عن موعد عرض الحلقة الأخيرة التي سيودّع بها المسلسل محبيه.

هذا ومن المقرر أن يتم بث الحلقة الأخيرة من السلسلة التي استمرت خمسة مواسم، في 29 مايو الجاري، أي بعد حلقتين بالضبط.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة الأخيرة من المسلسل التاريخي، وفاة بطل المسلسل أرطغرل، وتولي ابنه عثمان مقاليد الحكم لقبيلة "قايي" التركمانية، قبيل أن يؤسس الدولة العثمانية.

Advertisements

ومع عرض الحلقة الأخيرة للمسلسل التاريخي، ستبدأ الإثارة من جديد، في 13 نوفمبر المقبل، والذي سيشهد بدء سلسلة "قيامة عثمان"،

الذي ينتظر أن تستمر 5 مواسم.

ونشر منتج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحلقة الأخيرة وهي الـ 150، كانت "ملحمة وحلما".

كما شارك المنتج صورة يوقع فيها على سيناريو الحلقة الأخيرة، كاتبا أنه "آخر سيناريو، حان وقت وداع قيامة أرطغرل"، مبينا في منشور آخر، أن محبي المسلسل على موعد مع الحلقة الأخيرة خلال الأيام المقبلة